حسام حسن يجهز تقريرًا باحتياجات المنتخب خلال الفترة المقبلة

جهز حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ملفًا خاصًا يحتوي على كافة مطالب المنتخب الوطني للفترة القادمة.

ومن المقرر ان يسلم العميد هذا الملف لإدارة الجبلاية الجديدة خلال الاجتماع المنتظر بينهم الأسبوع المقبل.

ويحتوي هذا الملف على خوض مباريات ودية قوية قبل خوض غمار بطولك كأس الأمم الإفريقية.

بالإضافة إلى عناصر الجهاز الفني للفراعنة الذي يسعي العميد إلى تطويره قبل تصفيات كأس العالم.