شاهد.. رودريجو يسجل هدف ريال مدريد الثاني في شباك باتشوكا

سجل البرازيلي رودريجو جوس، الهدف الثاني لفريقه ريال مدريد الإسباني، في شباك باتشوكا المكسيكي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من مباراته ضد باتشوكا، متقدمًا بهدف للا شيء، سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 37، بعدما وجه تمريرة زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور في مرمى الفريق المكسيكي.

مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

ويأتي ذلك، بعدما سيطر الملكي على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة، ليترجم سيطرته إلى التقدم بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني، كثف الريال من الضغط على مرمى باتشوكا، حتى نجح رودريجو جوس في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 53، بعدما استلم تمريرة مبابي وسدد الكرة بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

يشارك ريال مدريد في كأس إنتركونتيننتال بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

بينما تأهل باتشوكا إلى النهائي، بعدما تغلب على الأهلي في دور نصف النهائي بركلات الترجيح، ليحصد لقب كأس التحدي.