محمد الشناوي يجري فحوصات طبية بعد الإصابة في "الكتف"

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق اليوم على ملاعب مدينة نصر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت إصابة محمد الشناوي في الكتف، ولم يتمكن من استكمال المران الصباحي، حيث قام طبيب الفريق بعمل اسعافات للاعب بعد شعوره بالآلام في الكتف.

ويخضع محمد الشناوي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة، وموقف اللاعب من المشاركة في لقاء شباب بلوزداد.

الشناوي يخضع لعملية في الكتف

كان محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر، أجرى عملية جراحية في الكتف خلال شهر فبراير الماضي بعد إصابته بخلع فى الكتف تعرض لها فى مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار.



موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الأحد المقبل في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.