غرفة السياحة تتعاقد مع شركتين سعوديتين لتقديم خدمات الطوافة

في إطار استعداداتها لإنهاء إجراءات الحج لهذا العام واختيار أفضل السبل التي تضمن تقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج الشركات، انتهت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر من اختيار الشركات السعودية التي ستقوم بخدمة حجاج السياحة هذا الموسم.

وجاءت عملية اختيار الشركات بعد ماراثون طويل من الإعداد لتلك الخطوة بدأ قبل عدة أسابيع.

تضمنت تلك الجهود إعداد كراسة شروط على أعلى مستوي و بعناية فائقة، اشتملت على أهم المعايير المالية والفنية التي تضمن تجنب كافة السلبيات التي وقعت المواسم الماضية، كما تضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة وإنجاح الموسم.

وقد أسفرت تلك الجهود عن عدة خطوات مهمة لاختيار شركات خدمة الحجاج بعضها يتم لاول مرة في تاريخ الحج السياحي، وقد شهدت الفترة الماضية بعد إعداد كراسة الشروط مخاطبة حوالي ٢٢ شركة من الشركات السعودية المتميزة التي تعمل في مجال خدمة الحجاج ، وقد تلقت الغرفة مظاريف فنية ومالية مغلفة لحوالي ١٣ شركة تقدمت بعروضها للفوز بخدمة ضيوف الرحمن المصريين من حجاج شركات السياحة، وبعد فتح كافة المظاريف تم استبعاد عروض ٧ شركات وذلك طبقا لمعايير دقيقة فنية ومالية وضعتها الغرفة للاختيار .

وعقب الاستقرار على عروض ٦ شركات سعودية صالحة لخدمة حجاج السياحة ، قامت الغرفة بلقاء ممثلي كل تلك الشركات في اجتماعات مطولة وعلى مدار أسبوعين كاملين حيث تمت مناقشة كافة التفاصيل المالية والفنية وتطبيق صارم لمعايير الاختيار التي وضعتها الغرفة.

وطبقا لكل تلك الجهود عقدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة اليومين الماضيين اجتماعات بحضور ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ويسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ووليد خليل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وشريف لطفي عضو مجلس إدارة الغرفة ، وتم لأول مرة في تاريخ الحج السياحي فوز شركتين سعوديتين لخدمات الحجاج – وليس شركة واحدة – لخدمة حجاج السياحة هذا الموسم وهما شركة الراجحي للخدمات المساندة للحجاج وشركة مشارق الماسية لخدمة الحجاج وتم استدعاء مسؤولي الشركتين لمناقشتهما المناقشة النهائية وتوقيع العقود والاتفاق على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة هذا العام.

وجاء اختيار شركتين لخدمة الحجاج لتحقيق مبدأ المنافسة الشديدة وتوفير فرص اكبر لخدمة حجاج السياحة وإتاحة كل السبل لانجاح الموسم.