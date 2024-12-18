عمر كمال عبدالواحد يخضع لجراحة عاجلة بعد مشادة مع أحد زملائه

أثار عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، أزمة كبيرة وحالة جدل داخل ملعب النادي بفرع مدينة نصر اليوم الأربعاء، بعد دخوله في مشادة مع أحد زملائه خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وسيطرت حالة من الغضب على اللاعب عمر كمال، بعد دخوله في مشادة وأزمة مع أحد زملائه وقام بتحطيم أحد أبواب غرفة خلع ملابس ليتعرض لإصابة قوية بقطع في أحد شرايين يده.

وقام أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي بالتدخل سريعا، ونقل اللاعب إلي مستشفي مدينة نصر، ورافقهم محمود كهربا ليخضع اللاعب إلي العلاج اللازم.

عملية جراحية في يد عمر كمال

خضع عمر كمال عبد الواحد لعملية جراحية في “اليد” بعد تعرضه للإصابة جراء تحطيم أحد ابواب غرف خلع الملابس بعد دخوله في أزمة مع أحد زملائه.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي شباب بلوزداد يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.