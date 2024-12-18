مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: شعبنا يتعرض لعقاب جماعي لم يشهده العالم

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي لم يشهده العالم، بحسب ما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضاف منصور: "حذرنا من تدهور الأوضاع في غزة بسبب عدم وقف إطلاق النار، و نطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بالأراضي المحتلة، وتواصل تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن محكمة العدل الدولية ترفض إجراءات الاحتلال في فلسطين.

وتابع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: “ندعو المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ونرحب بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الرافض لممارسات إسرائيل”، مطالباً بوضع حد لوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية حيث أنها تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة."

وأردف: "لن يكون هناك سلام بالمنطقة دون تسوية قضيتنا، نحتاج دعمكم المتواصل الآن أكثر من أي وقت مضى."