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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر حبيب: الأكشن في فيلم تيمور وشفيقة ملوش أي لازمة

ندوة الكاتب تامر
ندوة الكاتب تامر حبيب
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كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب، عن رأيه في مشاهد الأكشن بفيلمه "تيمور وشفيقة"، وأكد انها بدون أي داعي في العمل.
 

وتابع “حبيب” في ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن الكاتب الكبير وحيد حامد انتقد العمل بعد مشاهدته في السينما.

ندوة الكاتب تامر حبيب 

وتابع: "الكاتب الكبير وحيد حامد أول ما خلص الفيلم قالي أنا مش فاهم حاجه، كنتوا ماشيين كويس ليه الاكشن ده".

وأوضح “حبيب” أن الفنان أحمد السقا تحمس كثيراً بمجرد علمه بمشاهد الأكشن، وظل يؤكد جاهزيته لها، وقدمنا العمل بهذا الشكل.

يقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير خلال تلك الفترة، وشارك في دورته السادسة الفنان خالد النبوي، ناهد السباعي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا.

تامر حبيب الكاتب والسيناريست تامر حبيب مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير السيناريست تامر حبيب أحمد السقا