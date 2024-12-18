تامر حبيب: الأكشن في فيلم تيمور وشفيقة ملوش أي لازمة

كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب، عن رأيه في مشاهد الأكشن بفيلمه "تيمور وشفيقة"، وأكد انها بدون أي داعي في العمل.



وتابع “حبيب” في ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن الكاتب الكبير وحيد حامد انتقد العمل بعد مشاهدته في السينما.

ندوة الكاتب تامر حبيب

وتابع: "الكاتب الكبير وحيد حامد أول ما خلص الفيلم قالي أنا مش فاهم حاجه، كنتوا ماشيين كويس ليه الاكشن ده".

وأوضح “حبيب” أن الفنان أحمد السقا تحمس كثيراً بمجرد علمه بمشاهد الأكشن، وظل يؤكد جاهزيته لها، وقدمنا العمل بهذا الشكل.

يقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير خلال تلك الفترة، وشارك في دورته السادسة الفنان خالد النبوي، ناهد السباعي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا.