وزير الثقافة الجزائري يشدد على تعزيز المحتوى العربي لدخول عالم الذكاء الاصطناعي

شهد وزير الثقافة الجزائري زهير بللو، اليوم الأربعاء، ندوة فكرية بعنوان"اللغة العربية والتواصل الحضاري" بمناسبة احتفال الوزارة باليوم العالمي للغة العربية المصادف 18 ديسمبر من كل عام.

انطلت الفاعلية بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالجزائر العاصمة، بحضور رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور صالح بلعيد، ورئيس المجمع الجزائري للغة العربية الدكتور الشريف مريبعي، ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدكتور "عبد المجيد بيرم"، ونواب البرلمان بغرفتيه، والوزيرة والأديبة زهور ونيسي، إطارات الدولة إلى جانب رجال الثقافة والإعلام والأدب.

وأوضح وزير الثقافة والفنون في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، بأنَّ تصنيف أي لغة في أرقى مستوياتها العلمية مرتبط أساساً بديناميكية أهلها الناطقين بها، مؤكدا في ذات السياق على امتلاك اللغة العربية كل المقومات الثقافية والعلمية والمعرفية لتبلغ أعلى المراتب دوليا، لاحتلالها مكانة مرموقة في الحضارات الإنسانية، تاركةً بصمتها الواضحة في آدابها وفكرها ورصيدها الراقي المحفوظ مع قدرتها على استيعاب ثقافة العصر وعلومه.

كما نوه الوزير بأهمية الانخراط في مجال الرقمنة، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الجزئري "عبد المجيد تبون" الهادفة إلى تعميم توظيف لغتنا الوطنية في المعاملات الإدارية، والتشجيع على استحداث تطبيقات إلكترونية وتقديمها للجمهور بلغة الضاد وبسائر اللغات، لتسهيل التعامل مع مختلف الخدمات التي يقدمها قطاع الثقافة والفنون، مذكراً بأهمية الرقمنة لمسايرة التطورات واستجابةً لمتطلبات المرحلة التي تستدعي تعزيز مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية والدفع بها نحو مستويات أرقى، حيث دعا بالمناسبة إلى مضاعفة الجهود بكل جدية وحزم، لترقية اللغة العربية وتطويرها لمواكبة كل التطورات التي تفرضها الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.

وضمن الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والفنون خدمة للغة العربية، أكد الوزير أنه يتم سنويا تنفيذ برامج متعددة للدعم، يشمل طبع وإصدار الكتب في شتى العلوم والمعارف والدراسات والبحوث التي تتناول اللغة العربية، كما تسعى الوزارة إلى تحقيق طفرة حقيقة بتجنيد جميع الطاقات من أجل رقمنة كل المجالات والعمل بحزم لاقتحام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الفنية، والتراثية، والإبداعية بلغتنا العربية لتعزيز حضورها في المجالات الإلكترونية وشبكات الانترنيت.



و لفت الوزير إلى أنَّ اللغة العربية تمثل هوية وثقافة الأمة الجزائرية في بعدها التاريخي والحضاري، وأنها قادرة على استيعاب جميع التحولات الطارئة بما فيها تلك المصاحبة لديناميات العولمة والتحولات التكنولوجية والرقمية كمجالات الذكاء الاصطناعي.

وحرصاً منه على تكريم الهيئات التي ساهمت في ترقية اللغة العربية وانتشارها في بلدنا، كرم وزير الثقافة والفنون رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور "صالح بلعيد" ورئيس المجمع الجزائري للغة العربية الدكتور "الشريف مريبعي"، وذلك عرافاناً واعترافاً بجهودهما الجلية المتميزة في خدمة اللغة العربية، كما قام الوزير بتكريم المتدخلين الدكتور "مولود عويمر" والدكتور " أنور حمادة". ليقوم بعدها وزير الثقافة والفنون بزيارة معرض وثائقي وفني حول اللغة العربية والتواصل الحضاري ومعرض للخط العربي.