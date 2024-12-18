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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القاهرة تستقبل الرئيس التركي أردوغان للمشاركة في قمة "الدول الثماني النامية" غدًا

أردوغان
أردوغان
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تستقبل القاهرة غدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، والتي تعقد تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر منصة "إكس"، وأوضح أن القمة تتناول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأشار البيان إلى أن أردوغان سيشارك في جلسات خاصة تُعقد على هامش القمة لمناقشة الأوضاع في فلسطين ولبنان، كما يجري لقاءات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين لبحث تطورات الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملفان السوري والفلسطيني.

يُذكر أن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة عقد اجتماعًا اليوم الأربعاء في القاهرة، بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة الوضع في غزة إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

تأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في إسطنبول عام 1997، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين أعضائها.

الاوضاع في فلسطين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز العلاقات الأقتصادية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي