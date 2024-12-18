المشدد 15 عاما للمتهم بقتل صديقه لظنه أنه السبب في فسخ خطبته بالبراجيل

قضت الدائرة "10" جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، اليوم، بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة القتل وسنتين لحيازة الأدوات المستخدمة في الواقعة، وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل متهم بقتل صديقه بالقرب من محور الضبعة، انتقامًا منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطبته.



أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، موجهة إلى المتهم حسام تهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة قطعة قماشية وحجر.



وجاء في أمر الإحالة أنه في ليلة 2 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة، قتل المجني عليه سيد حسين عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلافات بينهما حيث عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه وتحين لزمان ومكان الجريمة، وما أن ظفر به باغته ضربا وخنقا فحبس أنفاسه بقطعة قماشية أحكمها حول عنقه.

وجاءت الواقعة من خلال أمر الإحالة، كالتالى؛ أنه رطم رأس المجني عليه بقوة في حجر حتى خرت قواه وليتيقن من وفاته وضع ذلك الحجر على صدره محدثا إصاباته المبينة بالتقرير والتي أودت بحياته، وسرق المنقولات والمبلغ المالي والأوراق المملوكين للمجني عليه بأن استولى عليها من بين طيات ملابسه عقب قتله.