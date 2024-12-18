كأس إنتركونتيننتال.. ريال مدريد يتقدم على باتشوكا في الشوط الأول| فيديو

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره باتشوكا المكسيكي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول، وحرم باتشوكا من الكرة بالاستحواذ الذي وصل إلى نسبة 67%.

مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

حاول الملكي تسجيل الهدف الأول مبكرًا، لكن دفاع باتشوكا كان صلبًا مع حارس مرماه أمام هجمات الريال.

ونجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في هز شباك باتشوكا في الدقيقة 37، بعدما وجه تمريرة زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور في مرمى الفريق المكسيكي.

عاد مبابي إلى التسجيل مجددًا على ملعب استاد لوسيل، بعدما أحرز 3 أهداف «هاتريك» في نهائي كأس العالم 2022 في قطر، خلال المباراة التي جمعت منتخب فرنسا ضد الأرجنتين بطل العالم.

يشارك ريال مدريد في كأس إنتركونتيننتال بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

بينما تأهل باتشوكا إلى النهائي، بعدما تغلب على الأهلي في دور نصف النهائي بركلات الترجيح، ليحصد لقب كأس التحدي.