إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

أصيب 3 شباب، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم دراجة نارية بأخرى بطريق " قرية صبيح – مدينة الفرافرة" بمنطقة الكيلو 10 من الطريق أسفر عن إصابة كل من عطية عبد الوهاب عطية، 25 عامًا، أبو الوفا محمد أحمد، 15 عامًا، العقاد عبد العليم أحمد، 36 عامًا، وجمعيهم مقيمون بقرية " صبيح" التابعة لمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.