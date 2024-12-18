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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عجائب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يجد ضالته مع ماريسكا

ماريسكا مدرب تشيلسي
ماريسكا مدرب تشيلسي
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منذ أن دخل نادي تشيلسي مرحلة ما بعد الروسي رومان أبراموفيتش رئيس النادي، وتولي الأمريكي تود بويلي رئاسة النادي اللندني خلفًا له، والنادي يسير مترنحًا إلى أن وجد ضالته في الإيطالي إنزو ماريسكا.

نتائج تشيلسي في موسم 2022-2023

أنهى فريق تشيلسي موسم 2022-2023 في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر غير متعارف عليه للبلوز، وفي دوري أبطال أوروبا، وصل الفريق إلى دور الـ8 ولكنه خرج أمام العملاق الملكي ريال مدريد ليخرج بموسم صفري خالي الوفاض.

أقيل الالماني توماس توخيل صاحب إنجاز حصد لقب دوري أبطال أوروبا الثاني في تاريخ النادي، قبل تعيين جرام بوتر، ومن ثم أسطورة النادي فرانك لامبارد كمدرب مؤقت.

نتائج تشيلسي في موسم 2023-2024

وبدأ موسم 2023-2024 بتعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعد أن وقع عقدًا مدته عامين، وأنهى الفريق موسمه في المركز السادس مع أداء باهت لا يليق بقيمة فريق بحجم تشيلسي.

هل قرار تولي ماريسكا كان جريئا؟

تولى الايطالي الشاب إنزو ماريسكا تدريب فريق تشيلسي في 1 يوليو 2024، خلفًا لماوريسيو بوكيتينو بعقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي، في تجربة هي الأخطر والأجرأ بالنسبة إلى النادي اللندني، خاصة أنه مدرب مغمور جاء من دوري الدرجة الثانية مع نادي ليستر سيتي، بعد أن صعد معهم للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

هل وجد تشيلسي ضالته في إنزو ماريسكا؟

منذ تولي صاحب الـ44 عامًا مهمة تدريب البلوز خاض الفريق تحت قيادته 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، فاز خلالها في 10 مباريات وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في مباراتين، كانتا أمام العملاقين مانشستر سيتي وليفربول، كما سجل لاعبو البلوز خلالها 37 هدفًا، واستقبل 19، وذلك في أول 16 مباراة، ليحتل بعدها المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ليفربول.

ويسبق تشيلسي بقيادة مدربه ماريسكا فرقًا أكثر استقرارًا وأعلى جاهزية فنية منه، مثل: أرسنال بقيادة الإسباني مايكل أرتيتا ومانشستر سيتي بقيادة الفيلسوف بيب جوارديولا.

رقم قياسي في جعبة تشيلسي بفضل ماريسكا

ومنذ بداية شهر مايو الماضي، أصبح تشيلسي أكثر فريق تحقيقا للنقاط (49) في البريميرليج، وأكثر فريق فوزًا بالمباريات (15)، والأكثر تسجيلًا للأهداف بـ51 هدفًا.  

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