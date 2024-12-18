السفير الصيني بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر تشهد قفزة كبيرة

أعرب سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، عن تقديره الكبير للعلاقات التاريخية والراسخة بين مصر والصين، مؤكداً أن هذه العلاقات شهدت تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة،

وفي حديثه خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين، أشاد السفير بموقف مصر الثابت من سياسة "الصين الواحدة"، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للتعاون بين الصين ودول العالم العربي والإفريقي، وقام الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج بتنسيق استراتيجي مستمر يعزز من أفق التعاون بين البلدين.

وتطرق السفير إلى التعاون المتزايد بين مصر والصين في مجالات متعددة، مؤكداً أن الصين ساعدت مصر في تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة، مثل تطوير البنية التحتية للطاقة والكهرباء، وإنشاء أكبر مركز تخزين للقاحات في إفريقيا.

وأوضح أن مصر تعتبر شريكاً تجارياً مهماً للصين، وأن التبادل التجاري بين البلدين شهد ازدهاراً ملحوظاً، مشيراً إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في تعزيز هذا التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة في المستقبل.