وفد إفريقي يزور ميناء دمياط ومحطة تحيا مصر

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبد الله وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل و النقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة و إمكانات ميناء دمياط و مشروعاتها الحالية و المستقبلية لما لها من أهمية عالمية و إقليمية و محلية.

جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع إنعقاد المنتدى الإفريقي الثالث عشر الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري رفعت المرديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق و الربان ياسر عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية و الدكتور علاء كحله رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، و لفيف من قيادات الهيئة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

و تم تقديم عرض توضيحي لأهم المزايا التي يتمتع بها الميناء، حيث تم إستعراض إمكانات الميناء و محطاته المختلفة و المشروعات القومية الجاري إنشاؤها ( محطة حاويات تحيا مصر 1 – الحاجز الغربي – الحاجز الشرقي ، محطة تداول الحبوب و الغلال برصيف 850 م ، محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض ) و خطة الميناء للتحول إلى ميناء أخضر بحلول عام 2030 ، حيث يضم الميناء مساحات خضراء شاسعة من شأنها تقليل نسبة الكربون في الهواء الجوي و تنقيته ، و منظومة (JIT) و التي تقلل من زمن إنتظار السفن و تقليل الانبعاثات الضارة و التقليل من إستهلاك الوقود، و أيضا تطبيق منظومة (OPS) لإمداد السفن بالطاقة الكهربائية من الرصيف والعديد من منظومات العمل الآلية، وتم استعراض إمكانيات المرصد البيئي التابع لوزارة البيئة لقياس مدى جودة الهواء و الماء.

و قام الوفد بجولة داخل الميناء للتعرف عن قرب على المشروعات الجاري اقامتها بالميناء وزيارة منطقة الخدمات البحرية و برج الإرشاد.

و من جانبه أوضح اللواء بحري طارق عدلي، أن زيارة الوفد الأفريقي تعد دليلاً على قوة العلاقات المصرية الأفريقية و حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون فى مجالات النقل بين مصر والدول الإفريقية.