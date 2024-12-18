ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب اللهو.. مصرع طفل سقط من أعلى سيارة نقل في البدرشين

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من سيارة نقل واصطدام رأسه بالأرض أثناء لهوه بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع طفل بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام طفل 13 سنة، باللهو صعد بسيارة نقل خلال مرورها وسقط فاصطدمت رأسه بالأرض مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشارة من غرفة عمليات النجدة أحمد يحيى أثناء اللهو امن الجيزة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة بسيارة نقل طفل سقط من أعلى طفل مصرعه سقط من أعلي سيارة سقط من أعلى محافظة الجيزة مركز شرطة البدرشين مديرية امن الجيزة