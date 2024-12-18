بسبب اللهو.. مصرع طفل سقط من أعلى سيارة نقل في البدرشين

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من سيارة نقل واصطدام رأسه بالأرض أثناء لهوه بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع طفل بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام طفل 13 سنة، باللهو صعد بسيارة نقل خلال مرورها وسقط فاصطدمت رأسه بالأرض مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.