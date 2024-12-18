وزارة الشباب تطلق سلسلة من اللقاءات الحوارية وورش العمل لمواجهة الأزمات والمخاطر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ سلسلة من اللقاءات الحوارية والتوعوية وورش العمل التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر التى تواجه قطاعي الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل الوعي نلتقى"، حيث بدأت بمحافظة كفر الشيخ علي مدار يومي (١٨، ١٩) ديسمبر الجاري.

حضر انطلاق البرنامج الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، محسن محمد علي مدير عام الإدارة العامة لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الشباب والرياضة.

يشمل البرنامج التدريبي بمشاركة 120 من مدربى الملاعب الرياضية و مدربى ومنقذين السباحة وغيرهم من العاملين المتخصصين بالمجال، التدريب على مدار يومين، بدأ باللقاء الحوارى حول الأزمات والمخاطر التى تواجه المنشآت الشبابية والرياضية وتطبيق عوامل الأمن والسلامة وفق الكود المصرى يقدمها الدكتور بركات فرج أستاذ دكتور بقسم الإدارة الرياضية بجامعة الإسكندرية، يليها ندوة عن ضوابط حمامات السباحة يقدمها الدكتور هشام كاظم أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا.

ويبدأ التدريب العملى غداً الخميس بنادى سخا الرياضى، عن الإسعافات الأولية وورشة تدريبية عن الحماية المدنية وأنواع الحرائق ويدير ورش العمل واللقاءات الحوارية نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مجال إدارة الأزمات والمخاطر التى قد تواجه المنشآت الشبابية والرياضية.