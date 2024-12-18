ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الشباب تطلق سلسلة من اللقاءات الحوارية وورش العمل لمواجهة الأزمات والمخاطر

وزارة الشباب
وزارة الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ سلسلة من اللقاءات الحوارية والتوعوية وورش العمل التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر التى تواجه قطاعي الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل الوعي نلتقى"، حيث بدأت بمحافظة كفر الشيخ علي مدار يومي (١٨، ١٩) ديسمبر الجاري.

حضر انطلاق البرنامج الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، محسن محمد علي مدير عام الإدارة العامة لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الشباب والرياضة.

يشمل البرنامج التدريبي بمشاركة 120 من مدربى الملاعب الرياضية و مدربى ومنقذين  السباحة وغيرهم  من العاملين المتخصصين بالمجال، التدريب على مدار يومين، بدأ باللقاء الحوارى حول الأزمات والمخاطر التى تواجه المنشآت الشبابية والرياضية وتطبيق عوامل الأمن والسلامة وفق الكود المصرى يقدمها الدكتور بركات فرج أستاذ دكتور بقسم الإدارة الرياضية بجامعة الإسكندرية، يليها ندوة عن ضوابط حمامات السباحة يقدمها الدكتور هشام كاظم أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا.

ويبدأ التدريب العملى غداً الخميس بنادى سخا الرياضى، عن الإسعافات الأولية وورشة تدريبية عن الحماية المدنية وأنواع الحرائق ويدير ورش العمل واللقاءات الحوارية نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مجال إدارة الأزمات والمخاطر التى قد تواجه المنشآت الشبابية والرياضية.

من أجل الوعى نلتقى اللقاءات الحوارية والتوعوية الأزمات والمخاطر اشرف صبحي