جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية بقرية قصر رشوان بطامية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب، وكلية التمريض وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومديرية التربية والتعليم، قافلة طبية وتوعوية لخدمة اهالي قرية قصر رشوان مركز طامية، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك اليوم الأربعاء بمقر الوحدة الصحية بقرية قصر رشوان ومدرسة الشهيد موسى عوض الإعدادية المشتركة بمركز طامية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي، أن القافلة التنموية تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأضاف أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي لكل الحالات التى حضرت الى الوحدة الصحية بقرية قصر رشوان مركز طامية.

و أشار إلى أن كلية التمريض عقدت خلال القافلة اليوم ندوة توعية عن الاسعافات الأولية حاضرت فيها الدكتور رضا ربيع محمد المدرس بكلية التمريض، حيث تناولت التعريف الأساسي للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الإصابات الطارئة لحالات النزيف وأهميتها في تقديم الرعاية الفورية للإصابات أو الحالات الطارئة حيث الأبعاد المختلفة للإسعافات الأولية، مثل كيفية التعامل مع الجروح، الكسور، الحروق، و الاختناق، مع أمثلة عملية تناسب الفئة العمرية.

وأضاف أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي شاركت خلال القافلة بندوة توعية بعنوان "الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك لتلاميذ المدرسة الابتدائية بالقرية حاضر فيها أحمد جمعه صوفي المعيد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتناولت الندوة الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي فى ظل التقدم التكنولوجى الكبير أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من حياتنا وحياة أطفالنا لكن كيف يمكن توجيهة هذا الاستخدام ليكون إيجابيًا وأمنًا، حيث تشير الدراسات إلى أن الأطفال يقضون ساعات طويلة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يوميًا مما يؤثر على حياتهم النفسية والاجتماعية لذا من المهم تعزيز الوعى والفهم بالاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية القافلة قدم أهالي قرية قصر رشوان الشكر والتقدير لجامعة الفيوم على الجهد المبذول فى خدمة أهالي القرية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وللدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

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