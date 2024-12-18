فتاة تقتل ابنة عمها بسبب الغيرة بالقليوبية

شهدت قرية عرب العيايدة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية حيث قامت فتاة بالتخلص من طفلة بكتم أنفاسها داخل المياه، وجرى نقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بسرعة ضبط المتهمة وتقديمها للنيابة العامة.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة من والد الطفلة وشخص آخر بالعثور علي جثة نجلته داخل منور المنزل.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة قيام فتاة تبلغ من العمر "17 عام" بالتخلص من نجلة عمها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بسبب غيرة الأطفال.

ودلت التحريات بقيام المتهمة بالتخلص من الطفلة خلال كتم انفاسها داخل المياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديها، وقامت باخفاء جثتها داخل منور المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدى والنقيب محمد شويته، والنقيب محمد عطا معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

