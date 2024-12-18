الأردن والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية استقرار سوريا وأمنها

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، أهمية استقرار سوريا وأمنها ودعم المملكة والاتحاد الأوروبي، إطلاق عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ وحدتها وسيادتها، وتضمن حقوق جميع مواطنيها.

وهنأ الصفدي سويكه بتوليها مسؤولياتها الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على الاهتمام الكبير الذي يوليه الأردن للعلاقات مع الاتحاد وتثمينه لدعم الاتحاد الأوروبي للمملكة.

كما أكد الصفدي وسويكه أهمية المحادثات المبذولة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاستراتجية في أقرب وقت ممكن.

وبحث الصفدي والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكه تعزيز التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط الذي يرأسه الأردن والاتحاد الأوروبي.

كما بحث الصفدي وسويكه جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان على غزة والتعاون في إيصال المساعدات إلى القطاع.