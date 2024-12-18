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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خالد قبيصي: 99 % نسبة تمكين أداء الاختبار التدريبي إلكترونياً لطلاب أولى ثانوي بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، برئاسة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تجربة اختبار تجريبي الكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم. 

حيث بلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية فقط بعدد 10331 طالب، وبلغت نسبة التمكين من أداء الامتحان إلكترونيا 99.83%. 

وقام محمد فتحي مدير عام التعليم العام وعبد التواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بتفقد تنفيذ الاختبار الالكتروني التدريبي في مادة اللغة الإنجليزية في عدد من اللجان الامتحانية على مستوى محافظة الفيوم.

حيث تابع مدير التعليم العام، ويرافقه مدير التعليم الثانوي بالمديرية، عدد من اللجان ومنها، لجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ولجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بنين بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام وانضباط لجان الامتحانات. 

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