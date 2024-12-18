ريتيجوي يقود تشكيل أتالانتا أمام تشيزينا في كأس إيطاليا

أعلن جيان جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تشيزينا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

يستضيف فريق أتالانتا، اليوم الأربعاء، نظيره تشيزينا على ملعب جويس، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ماتيو ريتيجوي تشكيل أتالانتا أمام تشيزينا، وذلك في ظل غياب النيجيري أديمولا لوكمان، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

يتأهل الفائز من مواجهة أتالانتا وتشيزينا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، ليواجه بولونيا، الذي اكتسح مونزا برباعية نظيفة في دور الستة عشر.

تشكيل أتالانتا لمواجهة تشيزينا

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: تولوي - إيزاك هين - ديميستي

خط الوسط: باليسترا - دي رون - بازاليتش - زاباكوستا

وفي الهجوم: ساماردزيتش - ماتيو ريتيجوي - دي كيتيلير.