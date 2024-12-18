ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول (دور يناير 2025) لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي وصفوف النقل بالتعليم الفني والمزدوج بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025

أكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ( دور يناير 2025) .

حيث تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي علي مدار 4 أيام تبدأ من يوم السبت الموافق 11/1/2025 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025

و تعقد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهي يوم الأربعاء 15/1/2025

كما تعقد امتحانات الصفوف الاول والثاني الاعدادي عام ومهني والثامن أمل والسادس نور علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهي يوم الأربعاء 15/1/2025

وتعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الخميس 16/1/2025 وتنتهي يوم الخميس 23/1/2025

وتعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي ( المهني - النور - الامل ) على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 18/1/2025 وتنتهي يوم الخميس 23/1/2025

واضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الاول والثاني (فني تجاري وفندقي - صنايع نظام الثلاث سنوات - مهني صناعي - زراعي نظام الثلاث سنوات) بالإضافة إلي الصفوف الاول والثاني والثالث والرابع صناعي ومتقدمة تجاري والسلطان عويس والأول زراعي نظام الخمس سنوات بجانب مدارس التعليم المزدوج تعقد علي مدار 12 يوم تبدأ جميعها يوم الخميس 9/1/2025 وتنتهي يوم الخميس 23/1/2025.

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