تحديد موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدور الثاني بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي موعد قمة الجولة الـ26 من الموسم الكروي 2024-2025، والتي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد.

وحددت رابطة البريميرليج موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول، التي تقام على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين، يوم 23 فبراير 2025، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدور الثاني في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

كان ليفربول فاز على مانشستر سيتي بثنائية دون رد، في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي، حيث كانت تجمع بينهما في قمة الجولة الثالثة عشرة من البريميرليج، وكان النجم المصري محمد صلاح بطل هذه المواجهة، إذ صنع الهدف الأول لزميله الهولندي كودي جاكبو، وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.