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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مائل للبرودة وأمطار غزيرة.. تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس بالإسكندرية غدًا

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات من توقعات الطقس غدًا الخميس 19 ديسمبر، فسوف يسيطر طقس مائل للبرودة على محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب تكاثر السحب المنخفضة المحملة بالأمطار، وسوف تصل سرعة الرياح إلى 13 عقدة، وارتفاع أمواج بحر الأبيض المتوسط والتي قد تصل إلى 1.75 متر.

وأكمل بيان هيئة الأرصاد الجوية: “يتأثر شمال البلاد بحالة جوية سريعة من التقلبات الجوية، تبدأ من غداً الخميس ١٩ ديسمبر وتنتهى يوم الجمعة٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤، حيث يؤثر علينا منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا”.

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية، أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، كما متوقع أيضاً أن تتشكل السيول على بعض مناطق، وتنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وتتساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على سماء الأسكندرية، وانهفاض في درجات الحرارة لتصل إلى 16 درجة مئوية، مع نسبة سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة 40% ، وسرعة رياح 16 كم/ ساعة.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الطوارئ بالمحافظة وفقا لما جاء فيه بيان هيئة الأرصاد الجوية، من خلال نشر سيارات وبدلات سحب مياه الأمطار منذ الساعة السابعة صباح اليوم، تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة.

استمرار أعمال تطهير الشنايش، المطابق، بيارات، ومحطات الرفع، إيقاف الإجازات وبدل الراحة لكافة العاملين بالشركة لحين انتهاء الطقس السيء.

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