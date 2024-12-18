"تعليم القاهرة" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية: لغة القرآن وركيزة الهوية الثقافية

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية سماح محمد إبراهيم، مدير المديرية، باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، تأكيداً على أهمية هذه اللغة الخالدة التي تشكل هوية ثقافية وحضارية للعالم العربي.



وأشارت سماح إلى أهمية تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية بين الطلاب، كونها لغة القرآن الكريم ورمزاً للهوية العربية.

كما أكدت على دور الاحتفال في ترسيخ مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية.

وتتضمن فعاليات الاحتفال تنظيم مسابقات ثقافية ضمن الإذاعة المدرسية، وورش عمل يقدمها معلمو اللغة العربية، بجانب مبادرات وعروض تثقيفية ومسرحيات لتعزيز إبداع الطلاب وابتكاراتهم، وإثراء معرفتهم بقيمة اللغة العربية.

يُذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت 18 ديسمبر يوماً عالمياً للغة العربية عام 1973، بناءً على اقتراح من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. وتُعد اللغة العربية من أكثر اللغات انتشاراً في العالم، حيث يتحدث بها أكثر من 467 مليون نسمة، وهي لغة رئيسية في الشعائر الدينية والثقافية في المنطقة العربية.