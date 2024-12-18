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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالي دراو يقدمون الشكر للرئيس السيسي على منظومة التأمين الصحى الشامل

محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال لقائه بأهالي دراو
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قدم أهالى مركز ومدينة دراو، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما يتم تنفيذه من مبادارات عديدة ، وأيضاً منظومة التأمين الصحى الشامل لتوفير الرعاية الطبية بالجودة العالية للمواطنين ، مشيدين بالاهتمام الكبير من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، وحرصه على الاستماع إليهم من خلال جولاته الميدانية فى كل مكان على أرض المحافظة .

محافظ أسوان خلال اللقاء الجماهيري بأهالي دراو

جاء ذلك أثناء اللقاء الجماهيرى لمحافظ أسوان مع القيادات الطبيعية والشعبية، وذلك فى حضور القيادات البرلمانية والتنفيذية، وعقب إستماعه للمطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل القرى فى مختلف قطاعات العمل العام.

و أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نعمل لتحقيق رضا المواطن الأسوانى ، كما أن المرحلة الحالية تشهد المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين ، والعمل على تحسينها ، ودراسة كافة المشاكل التى تواجههم من خلال المرور والتواجد الميدانى لكافة القيادات التنفيذية ، وهو الذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

الإهتمام بمصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة الأولويات

لافتاً إلى أن تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، والإهتمام بمصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة الأولويات ، ونعمل للوصول للأفضل دائماً بالتعاون والتكاتف مع الجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم لإستكمال سلسلة المشروعات الجارية على أرض المحافظة .

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