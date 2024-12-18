أهالي دراو يقدمون الشكر للرئيس السيسي على منظومة التأمين الصحى الشامل

قدم أهالى مركز ومدينة دراو، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما يتم تنفيذه من مبادارات عديدة ، وأيضاً منظومة التأمين الصحى الشامل لتوفير الرعاية الطبية بالجودة العالية للمواطنين ، مشيدين بالاهتمام الكبير من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، وحرصه على الاستماع إليهم من خلال جولاته الميدانية فى كل مكان على أرض المحافظة .
جاء ذلك أثناء اللقاء الجماهيرى لمحافظ أسوان مع القيادات الطبيعية والشعبية، وذلك فى حضور القيادات البرلمانية والتنفيذية، وعقب إستماعه للمطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل القرى فى مختلف قطاعات العمل العام.
و أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نعمل لتحقيق رضا المواطن الأسوانى ، كما أن المرحلة الحالية تشهد المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين ، والعمل على تحسينها ، ودراسة كافة المشاكل التى تواجههم من خلال المرور والتواجد الميدانى لكافة القيادات التنفيذية ، وهو الذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .
الإهتمام بمصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة الأولويات
لافتاً إلى أن تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، والإهتمام بمصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة الأولويات ، ونعمل للوصول للأفضل دائماً بالتعاون والتكاتف مع الجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم لإستكمال سلسلة المشروعات الجارية على أرض المحافظة .