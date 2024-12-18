جامعة العريش تفتتح الدوري الرياضي لخماسي كرة القدم

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش، وتحت إشراف المهندس محمد ابو حطب - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة

أطلقت جامعة العريش الدوري الرياضي لخماسي كرة القدم المقرر إقامته على مدار العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م ، ويأتي ذلك وفق إطار حرص الجامعة على تلبية إحتياجات وميول الطلاب وتنمية روح المنافسة بينهم.

وأكد رئيس الجامعة، أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي فقط ، ولكن لها دور أهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته ومهاراته وصقل موهبته، والاهتمام بالأنشطة الرياضية بصفة خاصة، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتمام كبير تجاه الأنشطة الطلابية، كما طالب الطلاب بضرورة التحلي بالروح الرياضية واللعب النظيف من أجل خروج الدوري بالشكل الذي يليق بجامعة العريش.

