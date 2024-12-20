غير الكلاب والقطط.. 6 حيوانات أليفة تناسب طفلك

تسعى كثيرٌ من الأمهات لتعليم أطفالها الرحمة والرفق بالحيوان، من خلال شراء أحد الحيوانات الأليفة

لتربيتها بالمنزل، ولكن تنحصر الاختيارات فى شراء القطط أو الكلاب.. وهنا نقدم قائمة بـ6 حيوانات أليفة غير تقليدية يمكن أن تشتريها لطفلك فى المنزل.

1- الببغاء:

الببغاء من أهم الطيور التى يمكن أن تشتريها لطفلك لتربيتها بالمنزل، حيث إنه يتمتع بالذكاء الحاد ويسلى صاحبه للغاية، كما أنه يلعب مع أطفالك ويقلدهم، ويجب أن تحتفظى به فى قفص كبير، حتى يشعر بمزيد من الحرية.

2- السلحفاة:

من الزواحف التى يحبها الأطفال، حيث إنها مثل بقية الحيوانات الأليفة التى تعلم الأطفال الصبر والرفق بالحيوان، وهى تناسبهم، حيث يقومون بتقديم الأطعمة لها مثل: الخس.

3- البط:

من الطيور التى يقبل عليها الأطفال ويحبونها بشدة، ومن الأفضل أن تقومى بتربية البط فوق أسطح المنازل، لذا احرصى على شراء عدد من البط، لأنه يحب أن يعيش فى مجموعات.

4- الدجاج أو الكتاكيت:

يمكنكِ شراء الكتاكيت لأطفالك، حتى يقوموا بتربيتها والعناية بها، كما يهتمون بتقديم الحبوب لها حتى تكبر وتصبح دجاجاً.

5- الأسماك:

الأسماك هى وسيلة رائعة لتعليم أطفالك رعاية الحيوانات، حيث إن الأسماك تحتاج لتنظيف الحوض الذى توضع فيه، وتقديم الطعام الخاص به فى مواعيد محددة، وهى فرصة لتعليم أطفالك الاهتمام به مثل الحيوانات الأليفة.

6- الأرانب:

تحتاج الأرانب إلى رعاية خاصة بها، حيث إنها تنام لساعات طويلة بالنهار، وينبغى السماح لها لاستكشاف المناطق المحيطة بها والقفز، حتى لا تشعر بأنها مقيدة، وهو ما يتعلمه أطفالك فى كيفية التعامل معها.