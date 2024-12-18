إدارة شباب مطاي تفحص الأمور المالية وتتابع الانضباط الوظيفي

قامت إدارة شباب مطاي اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، بتنفيذ متابعات ماليه لمركز شباب لطف الله، بتكليف من مديرإداره شباب مطاي سيد شلقامي .

حيث شارك في هذه المتابعات المفتشان الماليان تامر محمد ومصطفى محروس، وتم فحص الأمور المالية ومتابعة الانضباط الوظيفي لضمان سير العمل بكفاءة وانتظام.

تأتي هذه الجهود في إطار اهتمام إدارة شباب مطاي بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات داخل الهيئات الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى الحرص على تفعيل الأنشطة المقررة خلال شهر ديسمبر 2024.

وتأتي هذه المتابعات تحت إشراف ومتابعه مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشبا والرياض بالمنيا ، وبمتابعة ميدانية من سيد شلقامي، ومدير إدارة شباب مطاي.