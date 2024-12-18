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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إدارة شباب مطاي تفحص الأمور المالية وتتابع الانضباط الوظيفي

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 قامت إدارة شباب مطاي اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، بتنفيذ متابعات ماليه لمركز شباب لطف الله، بتكليف من مديرإداره شباب مطاي سيد شلقامي .

حيث شارك في هذه المتابعات المفتشان الماليان تامر محمد ومصطفى محروس، وتم فحص الأمور المالية ومتابعة الانضباط الوظيفي لضمان سير العمل بكفاءة وانتظام.

تأتي هذه الجهود في إطار اهتمام إدارة شباب مطاي بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات داخل الهيئات الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى الحرص على تفعيل الأنشطة المقررة خلال شهر ديسمبر 2024.

وتأتي هذه المتابعات تحت إشراف ومتابعه مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشبا والرياض بالمنيا ، وبمتابعة ميدانية من سيد شلقامي، ومدير إدارة شباب مطاي.

 

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا