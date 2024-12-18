مع اقتراب موسم الحج 2025، يبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

ويبحث المتقدمون عن الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات بالرقم القومي، عبر بوابة الحج المصرية 2025، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

وأعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025.

وأوضح عبد الموجود أن المواطنين الراغبين في معرفة نتيجة القرعة يمكنهم إتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي.



2. إدخال الرقم القومي ورقم طلب التسجيل في الحقلين المخصصين لذلك.



3. الضغط على زر "استعلام" ليظهر أمام المستخدم النتيجة مباشرة، سواء بالقبول أو عدم القبول.

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025، عبر الرابط التالي:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/InternetSearch/SearchInternetForDraw.xhtml.

شفافية وعدالة في اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2025

وأشار مساعد الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير أكبر قدر من الشفافية والدقة في اختيار الحجاج هذا العام، لضمان تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.

كما شدد عبدالموجود على أهمية الالتزام بمواعيد تسديد رسوم الحج المحددة للمقبولين، حتى لا يتم إلغاء الفرصة وإعطاؤها للبدلاء.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تُشرف على تنظيم حج الجمعيات الأهلية سنويًا بالتعاون مع الجهات المعنية، لتقديم خدمات مميزة بأسعار تنافسية.