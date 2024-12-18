محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمستشفى دراو المركزي

اطمأن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية للمواطنين بمستشفى دراو المركزى بالمبنى الجديد على مساحة 1600 م2، ومكون من 4 أدوار ، وتكلفت أعمال الإنشاء به نحو 308 مليون جنيه ، وذلك فى إطار الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان في يناير القادم ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جولة تفقدية لمحافظ أسوان بمستشفى دراو المركزي

الإهتمام بالمنظومة الصحية يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى

وأثناء الجولة التفقدية التي رافقه فيها القيادات البرلمانية والتنفيذية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال بأن الإهتمام بالمنظومة الصحية يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى لتوفير أفضل أوجه الرعاية الطبية لمواطني هذه المحافظة ، وخاصة مع قرب تطبيق منظومة التأمين الصحي بشكل كامل داخل 11 مستشفى و 112 مركز طبي وصحة أسرة.

لافتاً إلى أن ما تم ويتم تنفيذه داخل مستشفى دراو من أعمال تطوير ورفع كفاءة ساهم في تحقيق الجاهزية لخدمة نحو 150 ألف نسمة.

فيما إستمع المحافظ لشرح عن مكونات وأقسام المستشفى من الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، والدكتور أحمد ربيع مدير المستشفى، والذي أشار إلى تنوع الأقسام المتعلقة بالخدمات العلاجية بالمبنى الجديد والقديم من الإستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية والرعاية المركزة والنساء والوليد، والعلاج الطبيعي، والأطفال والجراحة والباطنة والعظام ، فضلاً عن العمليات والعناية المركزة، والصيدلية، والأشعة والمعامل ، وتضم المستشفى 34 ماكينة غسيل كلوى ، و 24 حضانة للأطفال وهى كافية للأعداد المترددة على المستشفى.

وأوضح بأنه يتم العمل على العديد من المحاور البشرية والجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية وإرضاء المنتفعين ، والتحول الرقمى والإمداد ، علاوة على أقسام الخدمات المعاونة ، وقسم الصيانة وغرف النفايات ، وغيرها من المكونات التى تشملها المستشفى داخل مبانيها.

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