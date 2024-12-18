تامر حبيب: سهر الليالي تحدى السينما النظيفة

علق الفنان تامر حبيب على فيلمه "سهر الليالي"، أنه لم يكن يتوقع أن يتحول لفيلم سينمائي، خاصةً وأنه كان له العديد من التجارب لم ترى النور.

وتابع السيناريست تامر حبيب خلال ندوته بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، أن سهر الليالي تحدى الكثير من الظروف، وبالتحديد أن السينما في ذلك الوقت كانت تحت مصطلح السينما النظيفة.

وأكمل حديثه، أن سهر الليالي فيلم مليئ بالعلاقات والعادات الجريئة، ويعتبر الفيلم تحدى السينما النظيفة في ذلك الوقت.

جانب من ندوة تامر حبيب

وأضاف حبيب أن الفيلم تداخل مع العلاقات الإنسانية وفكرته كانت حينما سافر مع أصدقائه، وكان الجميع متزوج حديثاً، واكتشف أن عاداتهم تبدلت، ليعلق بجملة كتبها في العمل "احنا كبرنا ولا ايه".

واختتم أن فيلم سهر الليالي قدم حالة نعيشها جميعاً، وأن الكثير من الجمهور علقوا على الفيلم أنه يمثل حياتهم مع اصدقائهم المقربين، وهو ما يسعده كثيراً.

يقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير خلال تلك الفترة، وشارك في دورته السادسة الفنان خالد النبوي، ناهد السباعي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا.