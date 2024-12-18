ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المكتب الثقافي المصري ببرلين يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفل اليوم المكتب الثقافي المصري في برلين، تحت رعاية الدكتور محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، والدكتور سامح سرور مدير المكتب الثفافي المصري في برلين، وبالتعاون مع مركز دراسة اللغة العربية في جامعة مونستر لتنظيم احتفالية باليوم العالمي للغة العربية في الجامعة .

وبمشاركة أ.د خالد عاشور الأستاذ بكلية دار العلوم من خلال زووم بمحاضرة عن اللغة العربية كلغة عالمية، حيث شارك الحضور ما بين حضوريا في مركز اللغة العربية بجامعة مونستر، وعبر الانترنت .

وتناول اللقاء أهمية اللغة كلغة عالمية ومدي انتشارها والتوسع في استخدامها في العديد من المنظمات الدولية، وكذلك تأثير اللغة العربية في اللغات الأخرى مثل الألمانية والأسبانية، والفرنسية والإنجليزية، والفارسية وغيرها وكذلك تأثير الأدب العربي في الأدب في هذه اللغات. 

وتحدث الدكتور عاشور كذلك عن تطور اللغة العربية في الأساليب والألفاظ المستخدمة. وتعرض كذلك إلي التحديات التي تواجه اللغة العربية والتي يجب أن تتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات. 

ووجه الحضور بعض الأسئلة حول تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك لغة الشباب (أو لغة الشات) في التواصل باستخدام الحروف العربية خليطة مع الإنجليزية وتأثيره في اللغة العربية. 

وتأتي الاحتفالية في إطار جهود المكتب الثقافي المصري في برلين لنشر مظاهر الثقافة المصرية في ألمانيا

إسباني الثقافة المصرية الدكتور محمد البدري الحروف العربية اليوم العالمي للغة العربي باليوم العالمي للغة العربية سامح سرور