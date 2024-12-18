المكتب الثقافي المصري ببرلين يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

احتفل اليوم المكتب الثقافي المصري في برلين، تحت رعاية الدكتور محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، والدكتور سامح سرور مدير المكتب الثفافي المصري في برلين، وبالتعاون مع مركز دراسة اللغة العربية في جامعة مونستر لتنظيم احتفالية باليوم العالمي للغة العربية في الجامعة .

وبمشاركة أ.د خالد عاشور الأستاذ بكلية دار العلوم من خلال زووم بمحاضرة عن اللغة العربية كلغة عالمية، حيث شارك الحضور ما بين حضوريا في مركز اللغة العربية بجامعة مونستر، وعبر الانترنت .

وتناول اللقاء أهمية اللغة كلغة عالمية ومدي انتشارها والتوسع في استخدامها في العديد من المنظمات الدولية، وكذلك تأثير اللغة العربية في اللغات الأخرى مثل الألمانية والأسبانية، والفرنسية والإنجليزية، والفارسية وغيرها وكذلك تأثير الأدب العربي في الأدب في هذه اللغات.

وتحدث الدكتور عاشور كذلك عن تطور اللغة العربية في الأساليب والألفاظ المستخدمة. وتعرض كذلك إلي التحديات التي تواجه اللغة العربية والتي يجب أن تتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات.

ووجه الحضور بعض الأسئلة حول تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك لغة الشباب (أو لغة الشات) في التواصل باستخدام الحروف العربية خليطة مع الإنجليزية وتأثيره في اللغة العربية.

وتأتي الاحتفالية في إطار جهود المكتب الثقافي المصري في برلين لنشر مظاهر الثقافة المصرية في ألمانيا