مبادرة مجتمعية لدهان الأرصفة بحي الكوثر في سوهاج

في إطار خطة محافظة سوهاج وتعليمات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، أعلنت الوحدة المحلية لحي الكوثر عن إطلاق مبادرة مجتمعية لدهان الأرصفة والبردورات بشوارع وميادين الحي.

تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع أحد مصانع الدهانات الشهيرة في المنطقة الصناعية بالحي، بهدف رفع كفاءة شوارع الحي وتحقيق استدامة أكبر في صيانة الأرصفة والبردورات، للحد من الإنفاق الحكومي على مظاهر تحسين البيئة والتجميل.

وقالت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر، إن المبادرة تهدف إلى تقديم حل فعال وجمالي في نفس الوقت لتحسين البيئة الحضرية بالحي، وأضافت أنه سيتم استخدام مادة دهان مستدامة وغير قابلة للتجريح أو التلف او البهتان، مما يسهم في حمايتها من التآكل نتيجة الاستخدام اليومي، فضلاً عن كونها قابلة للنظافة والغسيل بصورة يومية، مما يسهم في الحفاظ على مظهر الشوارع والميادين نظيفاً لوقت أطول دون الحاجة لإعادة دهانها أو تنظيفها بشكل مستمر.

وتعد هذه المبادرة نموذجاً حياً للتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المحلي في تنفيذ مشروعات حضرية تهدف إلى خدمة المواطنين ورفع مستوى النظافة والتجميل في المنطقة، حيث ستمتد لتشمل جميع الشوارع والميادين الرئيسية في حي الكوثر، بما يساهم في خلق بيئة حضرية أكثر جمالاً ونظافة.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ توجيهات المحافظ بوضع خطة لحي الكوثر تضمن الاستغلال الأمثل للمساحات الشاغرة وتجميل الميادين والشوارع والطرق، ورفع كفاءة عمارات الإسكان الاجتماعي بمساهمات مجتمعية والجهود الذاتية للاستفادة من مقومات الحي باعتباره حاضنا لأحد المناطق الصناعية بالمحافظة ونموذجا للمجمعات الخدمية المتكاملة.