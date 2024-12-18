جمعية الترجمة تنظم ندوة بعنوان "آفاق جديدة للترجمة بين اللغتين العربية والألبانية"

ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب 2024، عقدت ندوة تحت عنوان "مبادرة ترجم: آفاق جديدة للترجمة بين اللغتين العربية والألبانية"، بتنظيم من جمعية الترجمة، ممثلة بمبادرة "ترجم"، والتي حظيت بحضور لافت من مترجمين ومهتمين وزوار سعوديين وألبان، وشارك في الندوة بين فيدا والأستاذ بين بلوشي، وأدارتها دلال نصرالله.

أكَّد مترجمون ألبان أن الأدب السعودي يُمثِّل حافزاً كبيراً لترجمته إلى اللغة الألبانية، بفضل القواسم المشتركة التي تجمع بين الثقافتين رغم البعد الجغرافي.

وأشار المشاركون إلى مكانة المملكة العربية السعودية في قلوب الألبانيين، مما يسهم في تعزيز حضور الأدب السعودي في المشهد الثقافي الألباني.

وأوضح الكاتب “بين فيدا” أن عملية الترجمة تواجه تحديات مثل فهم المصطلحات الدينية وفقدان الترادف بين الكلمات في بعض اللغات، لكنه أكد أن المثابرة والاجتهاد يمكن أن يتغلبا على هذه الصعوبات.

وتناول نصوص الشاعرة السعودية فوزية أبو خالد، التي حظيت بإعجاب المثقفين الألبان بعد ترجمتها، وأعلن عن احتفال سيُقام في العاصمة الألبانية تيرانا بمناسبة ترجمة رواية "رحلة الفتى النجدي" للروائي يوسف المحيميد، وهي الترجمة الأولى لهذا العمل، بدعم من القنصلية السعودية.

فيما تحدث “ بين بلوشي”، عن أثر المملكة العربية السعودية في تعزيز السلام العالمي، مشيراً إلى أهمية ترجمة الأعمال الألبانية إلى العربية مثل كتاب "رئيس الوزراء".

وأكَّد أن الترجمة تُمثِّل نافذة للإلمام بتاريخ الشعوب واختلافاتها، مشدداً على التزامه بمعايير دقيقة في اختيار النصوص.

يُذكر أن معرض جدة للكتاب 2024 يستقبل زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة 2 ظهراً، ويستمر المعرض حتى 21 ديسمبر الجاري.

