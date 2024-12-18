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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإدريسي يقود تشكيل باتشوكا أمام ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا
باتشوكا
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أعلن الأوروجوياني جيرمو ألمادا، المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في مباراة نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

يحتضن ملعب استاد لوسيل، مباراة باتشوكا وريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المغربي أسامة الإدريسي تشكيل باتشوكا أمام ريال مدريد، رفقة المخضرم الفنزويلي سالمون روندون.

تأهل باتشوكا إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعدما تغلب على الأهلي في دور نصف النهائي بركلات الترجيح، وحصد لقب كأس التحدي.

بينما يشارك ريال مدريد في البطولة، بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

تشكيل باتشوكا لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال

حراسة المرمى: كارلوس مورينو 

خط الدفاع: لويس رودريجيز - سيرجيو باريتو - أندريس ميكولتا - بريان جونزاليس

خط الوسط: إلياس مونتيل - بيدرو بيدرازا - نيلسون ديوسا 

وفي الهجوم: أسامة الإدريسي - سالمون روندون - ألان باوتيستا.

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