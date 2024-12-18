استدعاء مالك شقة حريق شارع النبي دانيال لمعرفة تفاصيل الواقعة

مازالت نيابة العطارين تباشر تحقيقاتها حول أسباب اندلاع حريق داخل إحدى الشقق بعقار 41 بشارع النبي دانيال بالإسكندرية، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن الشقة كانت تستخدم كمخزن للأدوات الكهربائية، حيث تم استدعاء مالك الشقة لتوجيه إليه الأسئلة.

وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء 17 ديسمبر وفي الساعة التاسعة اندلعت النيران بشقة بالدور الثالث بعقار داخل شارع النبي دانيال أقدم وأعرق الشوارع بمحافظة الإسكندرية، حيث تلقى شرطة قسم العطارين بلاغ يفيد بإندلاع حريق في شقة بعقار 41 بشارع النبي دانيال بمنطقة محطة مصر.

وتوجهت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة بقسم العطارين وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، إذا لا يبعد الحريق عن مقر الحماية المدنية وقسم الشرطة إلا أمتار قليلة فقط، حيث تم السيطرة بشكل كامل على موقع الحريق بدون أي خسائر بشرية، ولكن تسبب في خسائر مادية حيث التهمت النيران الشقة بالكامل، وتدمير محتوياتها.

كما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، بعدما أمرت النيابة العامة باستدعاء المسؤولين في حى وسط، لسؤالهم عن ترخيص الشقة، ومعاينة أثار الحريق والأدلة الجنائية، لمعرفة أسباب وقوع الحادث وسرعة إجراء تحريات المباحص واستعجال تقرير الحماية المدنية.

ومؤخراً تم افتتاح شارع النبي دانيال، الذي تم تطويره بطول 750 مترًا، وبتكلفة 143 مليون جنيه، من بدايته بسارع فؤاد إلى نهايته بمنطقة محطة مصر، حيث يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وكان أبرزهم هو تجميل وجهات العقارات التراثية داخل الشارع، ومحالات بيع الكتب.