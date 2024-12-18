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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ملعب لوسيل جاهز لاستضافة نهائي كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد وباتشوكا.. صور

ملعب لوسيل
ملعب لوسيل
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تزين ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة؛ لاستضافة نهائي كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

أصبح ملعب لوسيل جاهزًا لاحتضان نهائي كأس إنتركونتيننتال، الذي يجمع بين ريال مدريد وباتشوكا، والذي ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

استضاف ملعب استاد لوسيل نهائي كأس العالم 2022 في قطر، الذي شهد تتويج منتخب الأرجنتين بالمونديال على حساب فرنسا.

ريال مدريد ضد باتشوكا على ملعب لوسيل

يشارك ريال مدريد في كأس إنتركونتيننتال بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الماضية على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

بينما تأهل باتشوكا إلى النهائي، بعدما تغلب على الأهلي في دور نصف النهائي بركلات الترجيح، ليحصد لقب كأس التحدي.

يلعب ريال مدريد متسلحًا بخدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي حصد جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، وذلك أمس في حفل توزيع جوائز الأفضل.

وعاد الفرنسي كيليان مبابي إلى ملعب لوسيل مجددًا، بعدما خسر مونديال 2022 مع منتخب فرنسا بركلات الترجيح.

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