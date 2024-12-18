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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة الوزراء الإيطالية: رفع العقوبات عن سوريا قد يكون مفيدا

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني
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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء إن رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط سقوط نظام بشار الأسد قد يكون فكرة جيدة، لكنها شددت على أنه قد يكون من المبكر اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وأوضحت ميلوني، أثناء تقديمها تقريرا أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع: "من المؤكد أنكم قد قرأتم أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كاجا كالاس ستفتح الباب أمام احتمال رفع العقوبات عن سوريا، كأداة أخرى يمكن استخدامها للتقرب من القيادة الجديدة"، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء /انسا/ الإيطالية.

وأضافت: "ولكن من الواضح أننا نتحرك في سياق غير واضح للجميع".

ميلوني سوريا بشار الأسد رفع العقوبات