حي الدقي يشن حملة مكبرة علي المطاعم والكافيهات لمراجعة التراخيص.. صور

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على توصيات إدارة السياحه بالمحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتي تباشر العمل السياحي بدون ترخيص من الجهات المختصه.

وعلى الفور أصدر رئيس حي الدقي محمد مرعي بسرعه اتخاذ اللازم، وتنفيذ توصيات إداره السياحة حيال كل المخالفات الموجودة في هذه المحال، وعلى الفور شن حي الدقي حمله مكبره علي مطاعم وكافيهات بنطاق الحي غير السياحيه.

وانتقل المهندس محمد عبود نائب رئيس حي الدقي وبرفقه إدارة الاشغالات والإعلانات ورخص المحلات والمتابعه الميدانيه ومباحث المرافق وتم المرور علي جميع المطاعم والكافيهات التي تمارس العمل السياحي بدون ترخيص وذلك بدائرة حي الدقي.

وتمت الحمله بميدان عمان الذي يوجد به العديد من الكافيهات، واسفرت الحمله عن رفع جميع الشيشه من هذه الاماكن ومصادرتها وتحرير محاضر بذلك ، كما تمكنت الحمله من رفع جميع الاشغالات بهذه الكافيهات وعمل محاضر إشغالات لهم فضلا عن مراجعه جميع الإعلانات والتندات لهم.

كما قامت اداره رخص المحلات بانذرات لهم من قبل لممارسة نشاط بدون ترخيص ولكن دون جدوي الأمر الذي قد يترتب عليه غلق وتشميع هذه الأماكن لعدم امتثالها للقانون.