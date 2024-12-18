تامر حبيب: شغفي للفن بدأ بحب التمثيل والكتابة كانت بالصدفة

بدأت ندوة الكاتب والسيناريست تامر حبيب، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، والذي تقام دورته السادسة خلال تلك الفترة.

وقال الكاتب والسيناريست تامر حبيب خلال الندوة، إن بداياته مع مشوار الفن كان بشغف التمثيل، مثله مثل الكثير من كل الأجيال.

وكشف السيناريست تامر حبيب، أنه أنهي مرحلة الثانوية العامة، تقدم للإلتحاق بمعهد السينما، ولم يحالفه الحظ بالقبول، حتى صادف أحد الأصدقاء ليقترح عليه الالتحاق بالمعهد قسم السيناريو، وذلك لشغف تامر حبيب بقراءة الروايات.

وتابع “حبيب” خلال الندوة أكد أنه اتفق مع والده على الالتحاق بكلية التجارة، وأنها أسوأ فترات الدراسة بالنسبه له، وشبه كلية التجارة بأفلام الرعب.

وأضاف أنه عمل محاسب بعد التخرج لمدة ثلاث سنوات، ولكنه لم يقنع بالك المرحلة، وظل حبه وعشقه للفن المحرك الأساسي له، حتى اتخذ القرار بدراسة السينما.

ويقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير خلال تلك الفترة، وشارك في دورته السادسة الفنان خالد النبوي، ناهد السباعي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا.