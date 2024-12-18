الرئيس السيسي: اتفقنا مع إندونيسيا على إنشاء منطقة لوجستية بقناة السويس

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، على انتخابه رئيسًا لإندونيسيا، متمنيًا له النجاح في تحقيق تطلعات الشعب الإندونيسي.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالي التجارة والصناعة، مشيرًا إلى الروابط القوية التي تجمع بينهما.

وخلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أعلن الرئيس السيسي الاتفاق مع الجانب الإندونيسي على إنشاء منطقة لوجستية مشتركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين.

وأوضح أن مصر تستورد من إندونيسيا ما يقارب مليار دولار من زيت النخيل، بينما تصدر إليها أسمدة فوسفاتية ومنتجات أخرى.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المنطقة اللوجستية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الإرادة السياسية في تحقيق هذا المشروع، كما شدد على ضرورة تنسيق المواقف بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز المصالح المتبادلة.