دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع "محاصيل"

أعلن البنك الأهلي المصر، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة محاصيل وذلك على هامش معرض فوود افريكا بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل اللازم لأصحاب هذه المشروعات، وذلك عبر تعزيز منظومة الزراعات التعاقدية التي تندرج ضمن مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري.

يأتي ذلك في إطار شراكة مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر IGGE، التي تساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة.

وقع البروتوكول عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ومحمد عبد الرحمن عبد العال، رئيس مجلس إدارة شركة محاصيل، وبحضور فرق العمل من الجانبين.

وأكد عماد فرج عقب التوقيع على أهمية الدور الذي يلعبه البنك الأهلي المصري في دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث يقدم البنك هذه الحلول سواء من موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، متيحًا قروضًا قصيرة ومتوسطة الأجل تناسب مختلف المتطلبات.

وأشار فرج إلى أن هذا البروتوكول يُعد استكمالًا لجهود البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لعملائه، بما يشمل مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل المزارعين لشراء مستلزمات الإنتاج وتغطية المصاريف التشغيلية، خاصة في زراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية والمواصفات التصديرية، مؤكدا على اهتمام البنك بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير والتي ترتبط بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن البروتوكول يعزز منظومة الزراعة التعاقدية وفقًا لقانون رقم 14 لسنة 2015، ويساهم في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية المستدامة، بما في ذلك إنشاء كيانات جماعية للمزارعين ودعم تسويق منتجاتهم لتحقيق استدامة لهذه المشروعات.

ومن جانبه، أعرب محمد عبد الرحمن عبد العال عن فخره بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، كونه إحدى أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف ان شركة محاصيل تسعى دائماً لتكون عوناً للفلاح المصري وذلك بتقديم حلول مبتكرة وعملية تتناسب مع قدرات الفلاح المصري وتعزز تطوير قطاع الزراعة، حيث بدأت الشركة بتطبيق قمحاوي الذي يجمع بين استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم الاستشارات الزراعية المجانية، ووصولًا لإطلاق متجر الكتروني يضم كل مُدخلات الزراعة لتوفر للفلاح الوقت والمجهود للحصول على احتياجات دورته الزراعية، وانتهاءً بالتوقيع مع البنك الأهلي المصري بتوفير التمويل المناسب لشراء كل احتياجاته، وبالتالي فإن الشمول والتغطية الكاملة لجميع الاحتياجات الزراعية ممكن أن تُلخص في كلمة "محاصيل" من خلال تطبيق قمحاوي – التطبيق الشامل للفلاح المصري.