شريف العريان يمثل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للتضامن الإسلامي

تستضيف العاصمة الألبانية تيرانا اجتماعات المكتب التنفيذي الـ41، وأعمال الجمعية العمومية الـ13 لاتحاد التضامن الإسلامي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

ويمثل مصر في الجمعية العمومية المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

والتقي المهندس شريف العريان، الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل رئيس رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي على هامش الاجتماعات، وذلك لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالرياضة في دول التضامن الإسلامي.

وأنطلقت اجتماعات الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي يوم الإثنين الماضي 16 ديسمبر وتستمر حتى اليوم الأربعاء حيث نعقد الجمعية العمومية للتضامن الإسلامي

و تناول جدول اعمال الجمعية استعراض عدد من التقارير الفنية والإدارية، من أبرزها تقرير دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها الرياض العام المقبل، ودورة الألعاب الرياضية السابعة 2029م، علاوة على مناقشة الخطط المستقبلية للاتحاد، بالإضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد 2023- 2024م.