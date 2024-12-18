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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ مطروح يعتمد
محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول
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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025. 
وأوضحت نادية  فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ من يوم 1/11/ 2025 حتى 23/ 1/ 2025، حيث سيتم بدء امتحانات المرح الابتدائية عام وخاص ودمج ومجتمعي من يوم 11/1/2025 حتى 16/1/2025، وتبدا المرحلة الإعدادية من يوم 11/1/2025 وتنتهي يوم 16/1/2025 للصف الأول والثاني الإعدادي، وتبدا امتحانات الصف الثالث الاعدادي من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025، وتبدا امتحانات المواد غير المضافه لصفوف النقل والمستوى الرفيع للصف الثالث من يوم 4/1/2025 حتى يوم 5/1/2025. 

وتبدأ امتحانات مرحلة الثانويه العامة والخاصة والدمج والمكفوفين والمنازل والتعليم الفنى للصف الأول والثاني الثانوي العام  من يوم 11/1/2025 حتى يوم 16/1/2025، وتبدا مرحلة الصف الأول والثاني الثانوي الفني من يوم 9/1/2025 حتى 16/1/2025 وتبدأ فصول منهجيه الجدارات من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025 وتبدا امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع من يوم 4/1/2025 وتنتهي 5/1/2025 وتستبعد الإجازات الرسمية وأعياد الأخوه الأقباط من أعمال الامتحانات وتعقد اختبارات المستوى الرابع الرفيع للمدارس الرسميه للغات والخاصه يومي 4/1/2025 و 5/1/2025. 

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