محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ من يوم 1/11/ 2025 حتى 23/ 1/ 2025، حيث سيتم بدء امتحانات المرح الابتدائية عام وخاص ودمج ومجتمعي من يوم 11/1/2025 حتى 16/1/2025، وتبدا المرحلة الإعدادية من يوم 11/1/2025 وتنتهي يوم 16/1/2025 للصف الأول والثاني الإعدادي، وتبدا امتحانات الصف الثالث الاعدادي من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025، وتبدا امتحانات المواد غير المضافه لصفوف النقل والمستوى الرفيع للصف الثالث من يوم 4/1/2025 حتى يوم 5/1/2025.

وتبدأ امتحانات مرحلة الثانويه العامة والخاصة والدمج والمكفوفين والمنازل والتعليم الفنى للصف الأول والثاني الثانوي العام من يوم 11/1/2025 حتى يوم 16/1/2025، وتبدا مرحلة الصف الأول والثاني الثانوي الفني من يوم 9/1/2025 حتى 16/1/2025 وتبدأ فصول منهجيه الجدارات من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025 وتبدا امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع من يوم 4/1/2025 وتنتهي 5/1/2025 وتستبعد الإجازات الرسمية وأعياد الأخوه الأقباط من أعمال الامتحانات وتعقد اختبارات المستوى الرابع الرفيع للمدارس الرسميه للغات والخاصه يومي 4/1/2025 و 5/1/2025.