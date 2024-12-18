رئيس الأركان الروسي: الغرب يواصل فقدان نفوذه في إفريقيا

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية تواصل فقدان نفوذها في قارة إفريقيا وسط سعي المزيد من دول المنطقة إلى الاستقلال.

وقال جيراسيموف في إفادة للملحقين العسكريين الأجانب في موسكو إن "الغرب يواصل فقدان نفوذه في القارة الإفريقية مع بدء المزيد من دول المنطقة في النضال من أجل الاستقلال، إلا أن الوضع في إفريقيا لا يزال صعبا، وذلك لأن الدول الغربية تواصل استخدام النهج الاستعماري الجديد، وتنظر إلى القارة باعتبارها مصدرا حصريا للموارد الاستراتيجية"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وعملت روسيا على إعادة نفوذها في دول القارة الإفريقية على مدار السنوات الماضية، خاصة أنها كانت لاعبا رئيسيا في إفريقيا خلال الحقبة السوفيتية.