محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رصف الطرق التي يشتكي منها المواطنون.. صور

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق لتحقيق السيولة المرورية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه استجابةً لمطالب قطاع كبير من المواطنين؛ فقد تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 50 شارعًا هذا العام بحي شرق، وهي: (طريق المحمودية الحارة القبلية أمام شارع عتريس_ ابراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل- ترميمات بمنطقة سموحة أمام مكتب التموين- شارع المشير بسيدي جابر -مصطفى كامل مع طريق الحرية- المعسكر الروماني من الكورنيش- ونجت أمام السلامنية-خلف مبني المحافظة- شارع ونجت في إتجاه حجر النواتيه.

كما تم رفع كفاءة سوق زنانيري سيدي جابر- أعمال بلاط وارصفة امام المركز الطبي سموحة- طريق المحمودية القبلية امام شركة نيازا- احمد علام وطريق الحرية سبورتنج-

امام مدرسة رياض- شارع غبريال و شارع اسحاق- شارع سرهانك -نازلة ابو سعدة-شارع النزهة-ش عزبة سعد منطقة سموحة-طريق المحمودية الحارة البحرية امام حديقة انطونيادس -١٤ مايو منطقة سموحة-شارع المخابرات والامن الوطني -شارع البرت الأول -شارع البرت مع عزبة سعد-شارع الفتح الحارة البحرية -الكرم متفرع من غبريال -عبد السلام عارف مع شارع صابونجي سابا باشا.

والاهتمام برصف طرق شارع الفتح من مزلقان شدتش حتى جناكليس طريق الحرية- شارع البرت الاول امام المدينة الجامعية بنات

-ذكي رجب ب- رشاد شفيق منطقة السيوف- الفتح امام مستشفى البترول - ٣ شوارع شهداء فلسطين باكوس -بدر الدين مع عبدالله الغرياني منطقة سابا باشا- شارع اسماعيل سرهانك وشارع عبد اللطيف النشار لوران-على بك حسين متفرع من شارع شعراوي- شارع التأمين الصحي السيوف- طريق المحمودية مع شارع ٦ اكتوبر وشارع ١٤/١٥- أمام المنطقة الشمالية سيدي جابر- طريق المحمودية أمام مساهمة البحيرة- فندق رومانس- مصطفى ابو هيف- طريق الحرية أمام جامع يحيي زيزينيا- طريق الحرية أمام القنصلية الليبية زيزينيا- طريق الحرية أمام مستشفى الجهاز الهضمي جناكليس- أمام مركز شباب السيوف- شارع شهداء فلسطين بعد ٤ شوارع متفرع من شارع ٢٠ - شارع ونجت من مصطفى كامل حتى المزلقان- أمام جامعة فاروس).

و في السياق ذاته أكد أن نسبة أعمال الرصف بشارع الترعة المردومة قد بلغت ٤٠٪؜ ، كما بلغت نسبة أعمال الرصف بمدخل أبيس الأولى والثانية ٢٥٪؜ حيث إنها من الشوارع التي تخدم قطاع كبير من المواطنين وتكررت منها شكاوى الأهالي.