السيسي يؤكد ضرورة وجود عملية سياسية شاملة في سوريا بمشاركة جميع الأطياف

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التطورات التي تشهدها المنطقة أخذت وقتًا ليس بالقليل في مباحثات اليوم مع الرئيس الإندونيسي، حيث تم مناقشة الأوضاع في المنطقة وأهمية تهدئة التصعيد القائم، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا، موضحًا أنه تم الاتفاق على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة في سوريا، لا تُقصي أي طرف، تتيح لجميع الأطياف والمكونات المشاركة في هذه المرحلة.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإندونيسي، و عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم أيضًا تناول أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب ضرورة إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، على حدود عام 1967، مع عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع السيسي أنه تم التأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات والصراعات المستمرة في المنطقة، مشيرًا إلى الوضع في السودان كمثال على ذلك، موضحًا أنه تم الاتفاق على ضرورة حل القضايا العالقة بأسلوب يسهم في خفض التصعيد وإنهاء حالة القتال والصراع، بما يخفف من التأثيرات السلبية على البلدين والمنطقة. كما أشار إلى التوافق الكامل بين مصر وإندونيسيا في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.