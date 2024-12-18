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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي كأس إنتركونتيننتال.. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام باتشوكا

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باتشوكا المكسيكي، في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

يحتضن ملعب استاد لوسيل، مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يخوض ريال مدريد مباراته ضد باتشوكا بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود الفرنسي كيليان مبابي الهجوم رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

يشارك ريال مدريد في كأس إنتركونتيننتال بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

بينما تأهل باتشوكا إلى النهائي، بعدما تغلب على الأهلي في دور نصف النهائي بركلات الترجيح، ليحصد لقب كأس التحدي.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا 

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - فران جارسيا 

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

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